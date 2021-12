Durval cantará música composta pela filha de 8 anos

Com apenas 8 anos, a pequena Luma Lelis, filha do cantor Durval Lelys, já mostra que tem uma veia artística. E ela enveredou, digamos, pelo caminho mais complicado, o da composição musical.

O primeiro trabalho da menina, intitulado Meu Verão, será mostrado pelo pai coruja no Carnaval de Salvador.

Apesar de compor boa parte da canção, Durval também deu seus pitacos na finalização da letra romântica, que ganhará uma pegada à la banda Asa de Águia.

Enquanto a música não é apresentada ao grande público, Durval prepara-se para encarnar um novo personagem na festa de Momo. O tema deste ano é o Egito. Não à toa, ele assumirá o espírito de um faraó do amor para fazer a alegria do folião.

A banda Asa de Águia puxará dois blocos: Cocobambu e Me Abraça. O primeiro, domingo, segunda e terça de Carnaval. O segundo, na quinta e no sábado. Todos os dois desfilarão no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Confira a letra:

Eu tenho uma paixão dentro do coração

Não esqueço, não

É uma coisa linda

Não é ilusão

É amor de verão

Você é o destino que eu vou chegar

Vou lá

A flor do paraíso que eu encontrei

Você é o verão do meu coração

Que traz o calor da minha paixão

Que faz a fogueira do meu corpo arder

Chove chuva, chove

Chove sem parar

Vida que reluz no brilho do olhar

É tentação, é fogo de desejo

Chove chuva, chove

Chove sem parar

Vida que reluz no brilho do olhar

É tentação, de amor

