Domingo será de diversidade no Campo Grande e Pelourinho

Grandes nomes do Carnaval baiano agitam a festa desde o primeiro dia da folia, mas neste domingo, 2, eles terão a companhia de blocos menos conhecidos, mas não menos empolgantes.

Logo às 11h será a vez da criançada se divertir no Circuito Osmar (Campo Grande) com o desfile do Ibejis. O Afródromo segue às 18h30, acompanhados dos blocos de reggae Filhos do Congo, Filhas de Olorum e Os Negões.

Já no Circuito Batatinha (Pelourinho), será a vez do desfile do Ouro Negro, com o bloco Zambiã, o Kizumba e o afoxé Luaê.

Além deles, o afoxé do Filhos de Gandhy, que vai desfilar a partir das 18h30, terá um repertório especial comemorando os 65 anos de folia. Na sequência desfilam Commanche do Pelô, Muzenza e Apaches do Tororó, que finalizará o desfile do Afródromo.

Entre o Terreiro de Jesus e a Praça Municipal (no Circuito Batatinha), dez blocos vão fazer a alegria dos foliões. Todos eles fazem parte do Carnaval Ouro Negro, programa de fomento da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), voltado às entidades de matriz africana.

