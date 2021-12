Domingo de Carnaval com grandes atrações na orla

Várias atrações passaram pelo circuito Dodô (Barra-Ondina) até o começo da noite deste domingo de Carnaval, 10. A primeira delas, a banda Olodum, saiu com atraso, comandando a festa após polêmica de abadás com símbolo errado do Esporte Clube Vitória.

O Camaleão saiu arrastando a multidão comandado pelo grupo Chiclete com Banana, que cantou os seus próprios sucessos, como "Durvalino meu rei". Em seguida, a dupla sertaneja Jorge e Matheus deixou o seu ritmo original para tocar músicas baianas, como "Circulou" e "Arerê". A dupla puxou o bloco Pirraça.

Já a banda Jammil relembrou os sucessos antigos "Ê Saudade" e "É verão" com o cantor Levy Lima no bloco Praieiro. A banda local Baiana System, desfilou no circuito a bordo de trio independente e o cantor André Lellys se apresentou no circuito com o bloco Me Ama.

Neste momento, o Asa de Águia anima os foliões no bloco Skol cantando a música "Suba no meu trio". A banda já deixou o Farol da Barra, seguindo para Ondina.

