Dodô: Queda de energia e atraso marcam primeiro dia da folia

A folião que foi acompanhar o primeiro dia de Carnaval no circuito Dodô foi surpreendido pela falta de energia em diversos pontos do trajeto. A primeira interrupção aconteceu por volta das 20h e atingiu o trechos do Morro do Gato, Ipiranga e Av.Centenário, durando cerca de 30 minutos. De acordo com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), uma serpentina teria causado um curto circuito, ocasionando a queda de energia.

Porém, o problema voltou a acontecer por volta das 23h, e os foliões que estavam na região do Farol da Barra tiveram como única fonte de energia elétrica os trios que passavam pelo local. A energia só foi reestabelecida no local por volta das 23h50.

Desorganização - Além dos períodos de escuridão, os foliões também tiveram que lidar com o atraso dos blocos, a partir da interrupção do trajeto do trio do Harém, que ficou parado em frente ao Farol da Barra por cerca de 30 minutos.

Em um primeiro momento, a produção do bloco informou que a parada inesperada tinha acontecido por conta de um problema no gerador do trio, informação que foi desmentida posteriormente. De acordo com os cordeiros que trabalhavam para o Harém, o bloco teve que parar pois os trabalhadores se recusavam a continuar o circuito sem o fardamento adequado, que segundo eles, não foi fornecido pela produção do bloco.

A equipe de reportagem de A TARDE tentou entrar em contato com a produção do bloco e com a coordenação da prefeitura para procurar saber mais informações sobre a denúncia feita pelos cordeiros, mas não teve resposta.

Para tentar amenizar o problema, a produção do Harém tentou encostar o trio mais próximo da calçada para dar passagem aos outros blocos, mas o Major da Polícia Militar, Carvalho Lima, mandou que o trio deixasse o local imediatamente. "Ele pode sair sem cordeiro ou não, essa questão não é nossa, o que não podemos deixar é que o bloco obstrua o caminho", disse o Major.

Cerca de 20 minutos depois, o bloco seguiu pela Avenida andando lentamente e com as cordas abaixadas, para a revolta dos associados que vaiaram o cantor Tuca Fernandes. O vocalista tentou continuar o show por duas vezes, mas só conseguiu emplacar uma música e seguir com o bloco após uma terceira tentativa.

Mudança - Contrariando a programação divulgada pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), o primeiro bloco a desfilar nesta quinta foi o CocoBambu, puxado pela banda Asa de Águia, que completa 25 anos de carreira. O público, que foi pequeno neste primeiro dia de apresentações do Asa, acompanhou a homenagem feita por Durval à grande estrela da festa: a guitarra baiana.

De acordo com a programação do Carnaval 2013, o bloco Baby, de Gilmelândia, seria o primeiro a sair, mas o trio não apareceu. Segundo comunicado enviado à imprensa, a cantora afirmou que não ia sair em nenhum dos circuitos nos dias 7 e 8 de fevereiro, por conta da falta de patrocínio.

A Timbalada, que puxou o bloco Nana Banana foi a segunda da fila no circuito da Barra. Fantasiado de astro do Rock, Denny empolgou os timbaleiros com sucessos como "Levada do Timbau" e "Minha História". Tomate, Chica Fé e Saulo Fernandes, que comanda a Banda Eva pela última vez este anol, foram as próximas atrações do circuito, que seguiu com Luiz Caldas homenageando a guitarra baiana.

