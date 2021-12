Documentário conta a história da guitarra baiana

A Banda Armandinho, Dodô e Osmar completa 40 anos de formação este ano, durante o Carnaval 2014. Por isso, como parte das comemorações, a equipe da banda resolveu promover um documentário que conta a história da guitarra baiana e divulgá-lo antes no início dos festejos.

Ambientado no Teatro Gamboa Nova, em Salvador, o Made in Bahia foi dividido em sete episódios, com cerca de 8 minutos cada, que estão sendo veiculados pelo Youtube, no canal da Banda Armandinho, Dodô e Osmar (www.youtube.com/armandinhododoeosmar), diariamente, até o Carnaval.

O trabalho tem a guitarra baiana como tema central, incluindo sua trajetória desde 1942, quando surgiu o Pau Elétrico pelas mãos de Dodô e de Osmar.

Nos vídeos, Armandinho e Aroldo conversam sobre a infância e juventude, falam das brincadeiras, das "bolações" de Osmar e de Dodô, e mostram como eles, filhos e músicos, absorveram os conhecimentos e seguiram adiante com a música.

A ideia de fazer o documentário foi do cineasta Dedeco Macêdo, filho de Aroldo Macêdo, que queria deixar a história registrada por quem viveu os fatos. O resultado foi uma conversa entre os irmãos, como se estivessem na sala de casa, remexendo em um baú de fotos antigas.

Entre uma história e outra, Armandinho e Aroldo tocam as guitarras, não somente as atuais, mas principalmente aquelas construídas ao longo de 70 anos.



Confira o primeiro episódio de Made in Bahia:

