Se tiver sem grana, sem carro e sem casa, o negócio é apostar no poder inquestionável de seu lepo lepo (tem que ter). Se o romance acabar, é caso de pedir que o outro tire tudo de casa - incluindo os CDs, os livros e as fotografias - e deixe o "vazio imenso desse apartamento".



No verão da Bahia, tem música para tudo. Se quiser o perdão da amada, é encostar o nariz no dela e fazer bilu bilu bilu bilu, como ensina Pablo, em seu novo hit.





Mariana Paiva Do bilu bilu ao lepo lepo: viva os hits do verão

