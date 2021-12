Disque Bahia ajuda turistas com informações durante a folia

Para auxiliar cerca de 70 mil estrangeiros que passarão a semana do Carnaval em Salvador, conforme dados dos órgãos de turismo oficiais, foi criado o serviço Disque Bahia, que visa ajudar o turista a localizar lugares e atrações disponíveis na capital baiana.

Por telefone ou via chat, em computadores, notebooks, tablets e smartphones, o visitante pode obter informações 24 horas por dia sobre atrações turísticas, programação de cinema, teatro, shows, festas populares e, ainda, telefones e endereços de farmácias, hospitais e outros serviços de saúde e segurança pública.

O serviço dispõe de operadores trilíngues (português, inglês e espanhol) que também podem ajudar na localização geográfica e no acesso aos meios de transporte para deslocamentos, dentro e fora do Estado.

Se a utilização for por telefone, basta ligar (55 71) 3103-3103 e teclar o número referente à opção de idioma oferecido através da gravação. Em seguida, o turista deve falar com um dos atendentes, que irão auxiliar com a informação desejada.

