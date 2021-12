Deusa do Ébano será escolhida na noite deste sábado

Começar o domingo como a Deusa do Ébano da 35ª Noite da Beleza Negra do Ilê Aiyê. Assim será para a dona do título - disputado na noite deste sábado, 8 -, que está entre as 15 mulheres negras que devem encantar o grupo de sete jurados com dança e carisma.

Nesta sexta, 7, o dia foi dedicado aos últimos ajustes de figurino, cabelo, unhas e teste de maquiagem. Por volta das 8h30, as candidatas devem chegar ao Hotel Sheraton da Bahia, onde irão permanecer até as 14h30, quando serão levadas à Senzala do Barro Preto. Até o ano passado, as dançarinas saíam do hotel prontas para o concurso.

"Neste ano, elas serão arrumadas na sede, para que o processo seja mais tranquilo, evitando que o trajeto seja feito com a roupa da primeira apresentação", contou Val Benvindo, integrante da equipe de produção do Ilê Aiyê .

A véspera é dia de tentar relaxar. "Logo que chegamos, fazemos uma roda de conversa, depois elas almoçam e descansam até a saída para a sede", completou a produtora.

No entanto, a ansiedade faz parte do processo. "Nos dois dias que antecedem o concurso, é impossível dormir. Sinto o mesmo nervosismo todos os anos. Minha mala está pronta há uma semana e estarei de pé amanhã (neste sábado) às 5h", disse a secretária executiva Daniele Nobre Nascimento, 28 anos, que chegou ao 2º lugar no ano passado e concorre pela 5ª vez.

Envolvida com a Noite da Beleza Negra desde 2001, a professora de dança Vânia Oliveira - que completa 40 anos no próximo dia 17 - passa um processo diferenciado, embora também tenso.

Depois de concorrer em 2001, ela produziu sete candidatas. "Cada uma preparei escolhendo o figurino, a maquiagem e ensinando a dançar era como se eu estivesse ali. Hoje estou mais amadurecida, mas não deixo de ficar nervosa", disse a também pesquisadora de dança de blocos afros. Vânia, que é chamada de professora pelas candidatas mais novas, concebeu seu figurino que ficou pronto em um mês.

"Temos que ter calma. Estamos lidando com sonhos. Elas cresceram com esse desejo. Nosso papel é apoiar e manter o ambiente tranquilo para evitar rivalidade", explicou Val Benvindo.

Na contramão, a estreante Larissa Oliveira, 20 anos, está com a emoção sob controle. "Estou me preparando desde novembro do ano passado. As pessoas dizem que o nervosismo chega na hora. Mas até agora estou supercalma", disse a candidata que contratou estilista e tem uma equipe de apoio com 10 pessoas.

Para este ano, a missão de escolher a Deusa do Ébano 2014 estará sob a responsabilidade de Gilmar Sampaio (coreógrafo), Priscila Andrade (Miss Bahia), Elias Sampaio (secretário estadual da Promoção da Igualdade Racial), Roseli Santana (capitã da Polícia Militar), Mário Augusto Santos Souza (representante da Petrobras), Eliana Pedrosa (coreógrafa e bailarina) e Pedro Bahia (Caixa Cultural).

