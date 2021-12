Deusa do Ébano quer mostrar força em seu reinado

O corpo frágil de Daiana dos Santos Ribeiro, 30 anos, esconde sua força interna, uma característica que quer imprimir como Deusa do Ébano do Ilê Aiyê de 2013. Com apenas 1,68 de altura e 52,8 quilos, a moradora da Liberdade disputava a coroa desde 2005.

Sem conquistar sequer o título de princesa neste período, que é dado à segunda e terceira colocadas, Daiana se desiludiu e resolveu ficar de fora do concurso por dois anos (2011 e 2012). Por insistência dos amigos, retornou, mas jurando que seria a última vez. "Estava cansada de concorrer e não ganhar nada", afirmou ela, que não se conteve ao ouvir seu nome como a nova deusa do bloco afro do Curuzu, na madrugada deste domingo, 14.

"Insisti com meu pai para que pudesse dar o dinheiro para confeccionar minha roupa, porque acreditava que seria deusa", contou a dançarina, que se apresenta com o Grupo Mágico da Bahia, na Praia do Forte. Agora como deusa, ela, que também é estudante de nutrição, quer fortalecer a imagem da mulher negra na sociedade e divulgar a cultura e a história de seu bairro. "Estou vivendo um momento único e sublime em minha vida", ressalta.

