Desfile do Olodum traz atriz de 'Todo Mundo Odeia o Chris'

Além do cineasta Spike Lee, outra celebridade afro-americana também marcou presença no Carnaval de Salvador.

É a atriz Tichina Arnold, da série "Todo Mundo Odeia o Chris" (atualmente exibida da TV Record no Brasil), onde interpreta Rochelle, a mãe do protagonista Chris.

Tichina subiu no trio do Olodum, vestida com a roupa do bloco, acompanhando o início do trajeto ao lado dos cantores da banda no circuito Osmar (Campo Grande) nesta terça-feira (12) de Carnaval.

Em inglês, a atriz saudou o público presente: "É a minha primeira vez no Carnaval de Salvador. Espero que vocês estejam se divertindo também!". O bloco Olodum tem como tema este ano "Samba, futebol, Alegria: Raízes do Brasil".



adblock ativo