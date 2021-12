Desfile do Gandhy no Afródromo teve 3 horas de atraso

Quando o cheiro de alfazema e o toque do agogô e atabaques dos Filhos de Gandhy invadiram o circuito Osmar já passava das 21h30 deste domingo, 2.

Foi com um atraso de mais de três horas que o grupo de afoxé mais tradicional da Bahia abriu os desfiles do Afródromo, circuito que ganhou um horário exclusivo em três dias de carnaval para a apresentaçãoe dos blocos afros e grupos de afoxés no Campo Grande (das 18h30 às 21h30, domingo, segunda e terça).

Apesar do atraso, o de Gandhy estendeu o seu tapete branco da paz e comemorou seus 65 carnavais na avenida, levando cerca de 10 mil associados para as ruas.

O grupo, que este ano teve como tema "Gandhy - Tradição, Religião, Fé e Respeito - Uma reverência aos Templos dos Orixás", saiu do largo do Pelourinho, por volta das 15 horas. Antes da saída, foi realizada cerimônia religiosa, na qual pediram a permissão e a bênção dos orixás para o Carnaval de 2014, seguindo para a avenida.

O presidente dos Filhos de Gandhy, Agnaldo Silva, frisou que o atraso do desfile não ocorreu por conta da sua agremiaçãoo. Segundo ele, a demora das apresentações dos blocos de trio no Campo Grande foi a principal causa. "Além disso, três trios encerrados na Carlos Gomes ainda dificultaram a passagem do Gandhy", completou.

O aposentado Edilson Bispo da Paixão, de 65 anos, considerou o atraso um desrespeito. "Imaginei que este ano fosse ser diferente com a criação do Afródromo, mas infelizmente a falta de respeito aos blocos afros e aos Filhos de Gandhy se repete mais uma vez. Os blocos de axé não obedecem aos horários e permanecem por muito tempo no Campo Grande, atrasando todo o desfile. Isso não pode acontecer", diz o aposentado que desfila pela agremiação há 25 anos.

Revoltado com a situação, o vendedor Euricles Bezerra, de 42 anos, afirmou que só o amor pelo Gandhy faz com que ele desfile no Carnaval anualmente.

"O Gandhy é hoje patrimônio cultural imaterial do Brasil e o grupo de afoxé mais importante do Carnaval da Bahia, mas não tem o reconhecimento que merece. Se não fosse o amor dos associados, já teria acabado".

Realização

Alheio às reclamações, o pequeno Adam Almeida, de 1 ano e 9 meses, brincava e brilhava com a vestimenta azul e branca e o turbante que caracteriza os associados do grupo. O Gandhy mirim é influenciado pela mãe, a secretária Marta Cruz, de 37 anos. "Amo o Gandhy e as Muquiranas. Se pudesse sairia, mas como não posso, trago ele e me realizo assim".

Às 22h20, o Commanches do Pelô entrou na avenida e, apesar das dificuldades, mantém a tradição de sair às ruas com dançarinos e seus integrantes vestidos de índio.

Na sequência desfilaram Muzenza, Apaches do Tororó e o Comboio Afródromo liderado por cacique Carlinhos Brown com a participação de entidades afros, a Escola de Samba Lira Imperial do Samba, além das participações especiais dos cantores Lazzo Matumbi e Tonho Matéria.

