Denny leva a Timbalada pra avenida depois de nove anos

Depois de nove anos longe do circuito Osmar, Denny com a Timbalada invadiu la boate, ou melhor a avenida, nesta segunda-feira, 3, com Cachaça. O cantor aproveitou para relembrar outros sucessos do grupo, como Obaluaê e Leva a levado do timbal. Não precisou de pagode, hit do verão ou descer do trio, com a batida dos timbaleiros, Denny fez os foliões sairem do chão. Depois de quase uma década afastados, a Timbalada e a avenida mostraram que estão no mesmo ritmo.

