Denny: "A hora da verdade é quando começam os ensaios"

Domingo é dia de corpo pintado com tinta branca, de dar a volta no Museu du Ritmo ao som da Timbalada. Sob o comando do vocalista Denny, a banda inicia neste domingo a temporada de ensaios para o Carnaval 2013.

O evento é um dos mais concorridos do calendário de festas de verão, seja por turistas ou baianos. No repertório dos shows, estão garantidas novidades e canções que fizeram história nos 21 anos da banda como Água Mineral, Beija-Flor e Toneladas de Desejo.

Mesmo entre ensaios e provas de roupa para o show de domingo, o vocalista Denny mantém a animação. "Sinto um prazer muito grande em estar de volta à nossa terra. Tocamos muito pouco aqui, às vezes dou canja em algum show, dá para matar um pouco da saudade. Mas a hora de verdade mesmo é quando começam os ensaios", afirma.

Denny faz suspense sobre os nomes dos convidados que subirão ao palco dos ensaios de verão da Timbalada. Ele conta apenas que sempre fica atento à chegada de artistas à cidade. "Quem vai chegando é sempre bem vindo. Sempre tem um artista que vai, a gente fica feliz", ele garante.

Banda de rua - Para Denny, o início da banda tem tudo a ver com os ensaios. "É uma banda de rua, Carlinhos Brown não fez a Timbalada num estúdio. Os ensaios aconteciam no meio das ruas do Candeal. O nome disso é cultura", afirma.

Ele confessa que muito mais do que banda, a Timbalada é para ele um jeito de viver. "Sou um felizardo por ser baiano, por ter nascido nessa terra de muito axé, força, luz e musicalidade, e pelo fato de ser timbaleiro. A banda me surpreende mais a cada dia, chego a me arrepiar quando falo, como aconteceu agora", revela.

Para ele, vale também a experiência de conhecer culturas diferentes do mundo inteiro ao lado da banda. "Gosto muito da oportunidade de estar com vários outros artistas, culturas, culinárias. A Timbalada é uma faculdade de música e de vida, fico muito feliz de estar inserido nesse projeto. Ser timbaleiro é uma coisa pra sempre, fui agraciado", Denny confessa.

Dentre as músicas que canta na Timbalada, Denny elege uma de suas favoritas: Maré de Hortelã. "Adoro, é perfeita. Eu e Saulo Fernandes terminamos essa música dentro do avião, indo pra Recife. Ela fala de amor, como a Timbalada".

