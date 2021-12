'Defensor do Gueto', Edcity puxa o Ibeji vestido de Ciclope

Tema do seu mais novo sucesso, o cantor EdCity veio vestido como Ciclope, homenagem ao personagem do quadrinho X-Men, para o seu desfile neste domingo, 10, no Circuito Osmar (Campo Grande), puxando o bloco Ibeji.

Com o refrão "A voz dos humildes, a voz dos pobres, eu sou Ciclope", EdCity, ex-integrante da banda Fantasmão ainda dedicou sua passagem para o público presente nas arquibancadas no início do Circuito, localizadas em frente ao Teatro Castro Alves.

No breve período que esteve no início do desfile, EdCity também cantou uma das músicas candidatas a sucesso do Carnaval 2013, a canção "Dançando", de Ivete Sangalo.

EdCity foi a quarta atração a passar pelo Circuito Osmar neste domingo. Ainda estão previstas apresentações do Cortejo Afródromo, Microtrio, Tomate, Ivete Sangalo, Babado Novo, Banda Eva, Cheiro de Amor, Paulinho Boca de Cantor, Parangolé, Psirico, entre outros.

adblock ativo