Decreto limita venda de bebidas no Carnaval

Adeptos de uma cervejinha no Carnaval vão ter que se contentar em saborear a Itaipava ou a Schin.



Patrocinadores oficiais da festa, o Grupo Petrópolis (Itaipava) e a Brasil Kirin (Schin) terão exclusividade na venda de bebidas e o descumprimento pode acarretar a apreensão das mercadorias dos vendedores ambulantes.



A limitação, regulamentada via decreto municipal, não é restrita a cervejas. Refrigerantes, água, energéticos, isotônicos, vodkas e sucos também entram nesse rol.



No Barra-Ondina, as opções ficam para as bebidas do Grupo Petrópolis. Em troca da exclusividade no circuito Dodô, a cervejaria patrocinou a folia com R$ 10 milhões. Quem quiser outras bebidas, pode optar por áreas fora da folia ou então ir para os outros dois circuitos, sob patrocínio da Brasil Kirin.



Com exclusividade nos circuitos Batatinha (Centro Histórico) e Osmar (Campo Grande), o grupo que controla a cerveja Schin é uma alternativa para quem não desejar beber Itaipava.



O custo do patrocínio é de R$ 10 milhões nas áreas mais tradicionais do Carnaval de Salvador.



A briga pelo mercado, todavia, vai além das disputas por patrocínio na festa. Outras marcas, impedidas de serem comercializadas por vendedores ambulantes patrocinam blocos e camarotes e terão exposição, ainda que reduzida. Contra isso, não há decreto que interfira.



Experiência



Não é a primeira vez que Salvador vai conviver com a exclusividade de marcas de bebidas em festas populares. A estreia, em menor escala, aconteceu no começo do mês, durante o Dia de Iemanjá.



Para coibir a entrada de bebidas de outros grupos, a prefeitura montou pórticos nas principais entradas do Carnaval e promete intensificar a fiscalização. E se o ambulante tentar vender outra marca fica sem licença e sem mercadoria.

