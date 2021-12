De Magali, Carla Perez comanda pagodão em família na Avenida

Vestida como Magali, a famosa personagem dos quadrinhos de Maurício de Souza, a dançarina e apresentadora Carla Perez abriu o seu desfile na manhã deste domingo, 10, no circuito Osmar (Campo Grande).

Puxando o bloco Algodão Doce, Carla tem como tema do seu bloco neste Carnaval uma homenagem as histórias em quadrinhos, trazendo no trio imagens sua e do seu marido, o cantor do Harmonia do Samba, Xanddy, caracterizados como personagens.

Xanddy também participa do desfile, acompanhado dos seus dois filhos com Carla, Camilly Victória e Victor Alexandre. Em seu trio, Xanddy cantou (em versão playback, o bloco não tem banda, apenas um DJ que solta as batidas das músicas) um dos seus sucessos mais recentes, a romântica "Quebrou a Cara", fazendo a alegria também dos adultos que acompanham as crianças no bloco e também do público pipoca.

Já Carla cantou alguns dos hits do Carnaval 2012. O primeiro deles foi Ziriguidum, da banda Filhos de Jorge. Logo após, também puxou seus foliões ao som de "Largadinho", de Claudia Leitte.

O Algodão Doce foi a terceira atração a passar pelo Circuito Osmar neste domingo. Ainda estão previstas apresentações do Cortejo Afródromo, Microtrio, Tomate, Ivete Sangalo, Babado Novo, Banda Eva, Cheiro de Amor, Paulinho Boca de Cantor, Parangolé, Psirico, entre outros.

