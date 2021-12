De Afrodite, Léo Santana vai até o chão nas Muquiranas

Mais tradicional bloco de travestidos do Carnaval de Salvador, o bloco As Muquiranas veio para o Campo Grande nesta terça comandado por Léo Santana e a sua banda, Parangolé.

Vestido como Afrodite, "a Deusa do Amor", Léo desceu do trio e foi até a pista para dançar junto com os associados do bloco, cantando alguns dos seus sucessos como "Negro Lindo" e " Tchubirabiron".

<GALERIA ID=18057/>

"É muito bom estar de volta aqui. Para tocar nas Muquiranas tem que ser 'A' banda, e nós também somos 'A' banda", declarou Léo ao lado dos foliões, que pulavam e disparavam suas tradicionais pistolas de água, trazendo muita irreverência para o Campo Grande.

Ainda desfilam no Campo Grande neste último dia oficial de Carnaval de Salvador atrações como Chica Fé, Banda Eva, Black Style, Olodum, Nelson Rufino, Muzenza, entre outras.



