Daniela muda o dia da sua pipoca

A tradicional Pipoca Elétrica do Carnaval de Salvador, comandada por Daniela Mercury mudou de dia. Esse ano, o trio independente da cantora sairá na sexta, dia 8, e não no sábado, como sempre aconteceu.

De acordo com a assessoria, foi a própria Daniela que solicitou a mudança, pelo fato ser cansativo fazer quatro dias de carnaval consecutivos. No sábado, no lugar da Pipoca Elétrica, os foliões poderão curtir o som de Moraes Moreira.

