Daniela Mercury leva Pablo do Arrocha para o trio

Com o tema paixão, Daniela Mercury levou Pablo do Arrocha para a Barra nesta segunda-feira, 11, penúltimo dia do Carnaval de Salvador, chamando-o de convidado "mais especial" da noite. "Pablo vai arrochar daqui (Barra) para adiante, porque o nosso tema hoje é paixão", disse a cantora, que recebeu ainda como convidadas Ludmila Anjos, Dani Moraes e Daniela Prado, participantes do The Voice Brasil.

A cantora começou sua apresentação, à frente do bloco Crocodilo, cantando "Capoeira". Na sequência, fez uma pausa para homenagear a iniciativa do Afódromo. Parabenizou Carilnhos Brown, idealizador do projeto, e as entidades que participam do projeto, além de e ressaltou a importância desse tipo de atração para a representatividade da cultura negra.

"Um espaço de beleza e de dignidade para o povo negro, que precisa de mais representatividade. O Brasil é de todos, da gente negra, da diversidade cultural", afirmou Daniela, que, na sequência, cantou "Ilê Pérola Negra".

Durante a passagem pela Barra, a cantora animou os foliões com as canções mais conhecidas da carreira - "O Canto da Cidade", "Swing da Cor" e "Maimbê Dandá" - e nada falou sobre o incidente do microfone, da noite anterior,que teve grande repercussão nas redes sociais. O bailarino que, sem querer, atingiu a cantora estava em cima do seu trio elétrico dançando com o mesmo vigor, na área do trio reservada para as coreografias. Daniela, hoje, ficou na frente do trio.

