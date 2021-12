Daniela Mercury leva Gaby Amarantos para Circuito Dodô

Daniela termina a sua participação no Carnaval de Salvador cantando ao lado de Gaby Amarantos. No final do percurso do circuito Dodô, em Ondina, as duas cantaram juntas "Ex Mai Love", sucesso da paraense. Daniela destacou a importância da música do Pará e falou também sobre a convidada.

"O Pará inteiro está aqui, ela é maravilhosa. A gente já encontrou com Ivete (Sangalo). Ela subiu no trio, foi uma confusão", afirmou a baiana. Gaby Amarantos, em seguida, também falou da "emoção" de estar na festa ao lado de Daniela.

Depois, quem cantou com Gaby e Daniela foi a sambista Mariene de Castro, da sacada do camarote Planeta Othon. As três entoaram "Samba da Minha Terra" e "Dona Canô".

