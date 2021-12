Daniela Mercury homenageia Banda Didá na Barra

Em sua última apresentação no Carnaval de Salvador 2014, na tarde desta terça-feira, 4, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), a cantora Daniela Mercury homenageou a banda Banda Didá, que completa 20 anos de existência.

Puxando o bloco Crocodilo, a cantora, que neste carnaval referencia os blocos afros, desfilou com as meninas da Didá em cima do trio, no último dia de folia baiana.

Com um vestido vermelho, Daniela apresentou no repertório, além sucessos da axé music, sambas afro e reggae.

A Banda Didá, que é formada apenas por mulheres, foi criada em 1993 por Antonio Luís Alves de Sousa, o Neguinho do Samba.

A proposta da Associação Educativa e Cultural Didá é oferecer às mulheres, principalmente às negras, um espaço de dança, música e liberdade de expressão.

