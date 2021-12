Daniela Mercury celebra o sexo no circuito Barra-Ondina

A cantora Daniela Mercury faz apresentação contagiante no circuito Dodô, na noite deste domingo, 10. Comandando o bloco Crocodilo, a artista começou a folia cantando músicas como "Couchê" e "País Tropical", de Jorge Ben Jor.

Em frente ao Farol da Barra, Daniela pediu à prefeitura e aos policiais para permanecer por um tempo maior no local para a gravação do documentário "Go, Brazil, go", que tem à frente o diretor americano Spike Lee.

O pedido da cantora não foi atendido e Mercury, apesar de não gostar, protestou em cima do trio. "Não consegui fazer uma apresentação pra ele. Isso não é bom para Bahia, para o Brasil, para Salvador, não é bom pra ninguém", reclama.

A cantora ainda animou os foliões com grandes sucessos, como "Maimbê Dandá". Celebrando um dos temas do seu Carnaval, Sexo, Daniela cantou sucessos de Rita Lee, Lança perfume e Banho de Espuma.

adblock ativo