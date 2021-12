Daniela e Margareth participam da gravação do DVD do Ilê

O Ilê Aiyê sobe ao palco da Concha Acústica no dia 31 de janeiro para gravar seu primeiro DVD. O show integra as comemorações pelos 40 anos do bloco afro, que serão prolongadas durante todo o ano de 2013.

A apresentação está marcada para 18h e vai reunir grandes nomes da música baiana, que mantêm uma estreita relação com o bloco. Entre as participações confirmadas, estão as cantoras Daniela Mercury e Margareth Menezes.

Os ingressos para o show custam R$ 30 e R$ 15. O novo DVD tem direção musical de Arto Lindsay e direção de imagens de Pico Garcez.

adblock ativo