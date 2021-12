Daniela abrirá camarote apenas para a família na quinta

A quinta de Carnaval será diferente para Daniela Mercury. A artista aproveitará este dia para se divertir, sem a obrigação de fazer show ou desfilar. O local escolhido para ficar em família é o camarote dela, que passa a funcionar no hotel Monte Pascoal, na Barra.

A festa (pra lá de exclusiva) será restrita a Malu Verçosa, mulher de Daniela, e as filhas (Márcia, 15 anos; Ana Alice, 12; e Ana Isabel, 4), além de mais alguns poucos parentes. A ideia de ficar neste espaço, que só será aberto para convidados no sábado, é poder dar pinta no Carnaval apenas como foliã. Apesar disso, as canjas podem acontecer, caso seja convidada.

