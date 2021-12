Cunhada de Ivete será DJ na boate de Daniela

Miss Cady, cunhada da cantora Ivete Sangalo, é uma das DJs que comandarão as pick-ups da boate do camarote de Daniela Mercury. Ela se apresentará na terça, com Anne Louise.

Neste mesmo dia, a rainha da axé music fará um show exclusivo no espaço que fica no hotel Monte Pascoal, na Barra. A inauguração da área vip para convidados acontecerá neste sábado, 1º.

Além de Miss Cady, outro nome de peso que fará uma apresentação por lá, na segunda, é o baiano radicado nos Estados Unidos Eric Abobo. Ele é conhecido por fazer um som tribal.

Outros DJs, como Felipe Lira (SP), Dri Toscano (RJ) e os baianos Van Muller, Felipe Carvalho, Rogher Lobo, Arthur Valetti e Arthur Berenguer também passarão por lá, a partir de amanhã.

A pedido da dona da casa, eles terão que mesclar a música eletrônica com axé music, pop e música popular brasileira.

Um dos responsáveis pela boate do camarote, José Augusto Vasconcelos (dono da San Sebastian em sociedade com André Gagliano) afirma que a parceria com Daniela já dura 13 anos. "É uma aliança feliz e queremos levar o clima da nossa boate para o camarote", diz.

Além da festa em Daniela, a San Sebastian promoverá after de alguns blocos, como Crocodilo, na boate localizada no Rio Vermelho. O evento acontece de amanhã até Quarta-feira de Cinzas, à meia-noite.

