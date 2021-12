Cresce o número de apreensões de armas brancas no Carnaval

É grande o aumento no percentual de apreensões de armas brancas por todos os circuitos do Carnaval em Salvador, nesta segunda-feira, 3. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (Semop), os números, que até domingo era de 1.341, passaram para 2.848, após a intensificação da chamada Operação Varredura, que conta também com o apoio da Polícia Militar.

Ainda segundo a Semop, a Operação Varredura, realizada todos os dias e noites em todos os circuitos, tem obtido sucesso nas apreensões de espetinhos, facas, facões, garrafas de vidro, serrotes, martelos, espátulas, barras de ferro, tesouras e outras armas.

O destaque é para apreensão de garrafas de vidro, que após cinco dias de folia alcançam o número de 27,27% do total de apreensões. Os espetinhos permanecem com o maior percentual, totalizando até o momento 4.007 unidades. O número de total de armas brancas apreendidas já totaliza 5.941.

Confira a baixo tabela divulgada pela Semop:

