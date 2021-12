Cores neon e maxipeças bombam na Avenida

Neste Carnaval, a moda que bomba em Salvador está marcada por duas características: acessórios grandes e coloridos, com incidência das cores neon. Pelas ruas e lojas, os considerados "maxiobjetos" são os mais procurados pelas mulheres. A tendência vale para colares, brincos, cintos, óculos, pulseiras e tiaras.

Os adereços começaram a ser usados desde dezembro do ano passado. Pelo aumento das vendas, comerciantes garantem que os acessórios do momento continuarão ditando a moda da estação e agora incrementam o visual durante o Carnaval.

Roupas - O clima litorâneo da capital baiana leva a preferência de cores mais descontraídas e peças informais marcam a moda da primavera-verão, segundo a consultora de moda e imagem, Rosa Levita. "Por isso, cores cítricas, branco e neons são tendências do momento", declara.

No vestuário, o minisshort é utilizado em qualquer evento, com variados estilos: desfiado, manchado, de renda com forros coloridos, com pedraria e brilhos. As regatas e camisas são mais soltas e sem recorte. "A camisa transparente também está forte neste verão", indica a consultora.

Do stand da vendedora Sueli Bain, os objetos com cores fortes e chamativas saem com bastante frequência. "A mercadoria não fica por muito tempo. As peças, geralmente, são compradas em São Paulo e fazem sucesso", disse.

