Consórcio estima obter R$ 17,7 milhões para a folia

O Carnaval de Salvador já tem R$ 17 milhões em cotas de patrocínio garantidos. A informação é do diretor-executivo do consórcio OCP/Mago, Antônio Barreto Júnior, que projeta o investimento distribuído por quatro cotistas.

Com cota de R$ 3,8 milhões, o governo do Estado garante a vaga de patrocinador oficial, ao lado do Banco Itaú, da empresa de bebidas Ambev e Petrobras, cada um com investimento aproximado de R$ 4,4 mi.

"Até o final da semana, entregaremos as propriedades de merchandising", promete Barreto Júnior. Segundo ele, a expectativa é de que o grupo feche com mais um patrocinador, podendo chegar ao total de R$ 17,7 milhões.

A Empresa de Turismo da Bahia (Bahiatursa) faz, nesta quarta-feira, 9, às 14h30, na Governadoria (CAB), a assinatura do contrato. O evento conta com a participação do secretário estadual do Turismo, Domingos Leonelli, e do governador Jaques Wagner.

"Trata-se de uma contribuição financeira para a festa. Com esse contrato, o governo ganha prerrogativas que cabem aos patrocinadores grandes", disse ao A TARDE ontem o secretário Domingos Leonelli.

Histórico - No ano passado, o montante obtido foi de R$ 17,2 milhões, 500% a mais que em 2007 (R$ 2,9 milhões). A estimativa da prefeitura, no entanto, era de arrecadar R$ 20 milhões com as cotas.

A Ambev, detentora da marca Brahma, venceu a concorrência da prefeitura, por intermédio do consórcio OCP/Mago, em 2012, investindo R$ 4,9 milhões. O valor fez com que a empresa desbancasse a Nova Schin, que foi cotista por 11 anos.

A TARDE tentou contato ontem com a Empresa de Turismo Salvador (Saltur), órgão da Prefeitura de Salvador à frente da organização do Carnaval, porém, até o fechamento desta edição, o titular do órgão, Jonga Cunha, não deu retorno às ligações telefônicas.

