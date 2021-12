Confira o que abre e fecha na capital durante o Carnaval

Diversos serviços terão os horários de funcionamento alterados durante o período de Carnaval. Em Salvador, os festejos começam oficialmente na próxima quinta-feira, 7, e chegam ao fim na quarta-feira, 13.

Nestes sete dias de festas, confira os estabelecimentos comerciais, espaços de lazer e outros serviços que devem a abrir ou fechar as portas no período da folia:

| Lazer |

Zoológico: O local ficará fechado entre os dias 7 e 13 fevereiro (quinta à quarta), abrindo normalmente na quinta-feira, 14;

Museus: Os museus vinculados ao IPAC (Museu de Arte da Bahia; Museu de Arte Moderna da Bahia; Museu Tempostal ; Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica; Palacete das Artes; Solar Ferrão; Museu Abelardo Rodrigues) estarão fechados entre os dias 7 e 13 de fevereiro (quinta à quarta), voltando a funcionar normalmente no dia 14 (quinta-feira);

Mercado Modelo: Funciona normalmente de quinta à sábado (7-9), das 9h às 18h. De domingo até quarta (10-13), o horário de fechamento será recuado para as 15h;

Cinema - Confira a programação dos cinemas no Cineinsite;

| Shoppings |

Salvador Shopping - O local funciona normalmente na quinta e sexta-feira(7 e 8), das 9h às 22h. No sábado (9), o empreendimento irá funcionar das 9h às 20h. A partir deste horário, a praça de alimentação, o Boulevard dos restaurantes e o Espaço Gourmet funcionam em caráter opcional. As salas de cinema e o Game Station funcionam das 9h às 22h. Entre domingo e terça-feira (10 a 12), as lojas e quiosques do shopping estarão fechados. A praça de alimentação, o Boulevard dos restaurantes e o Espaço Gourmet funcionam em caráter opcional das 12h às 21h. Já as salas de cinema e Game Station funcionam das 11h às 22h. Na quarta de cinzas (13), o shopping funciona normalmente entre 12h e 22h;

Shopping Iguatemi - Na quinta e sexta (7 e 8), o shopping funciona normalmente das 9h às 22h. No sábado(9), funciona normalmente das 9h às 21h. Entre domingo e terça-feira (10-12), as lojas ficarão fechadas. Já as praças de alimentação irão funcionar normalmente, das 12h às 21h. Os cinemas funcionam a partir das 13h e as áreas de lazer a partir das 12h. Na quarta-feira de cinzas (13), as lojas funcionam das 12h às 22h. A área de alimentação vai funcionar das 12h às 22h;

Salvador Norte Shopping - O empreendimento funcionará normalmente na quinta e sexta-feira (7 e 8), das 9h às 22h. No sábado (9), as lojas estarão abertas das 9h às 20h. Já o cinema e o Game Station funcionam das 12h às 21h. Entre domingo e terça (10-12), as lojas ficarão fechadas. Já a praça de alimentação funcionará das 12h às 21h; e as salas de cinema e Game Station funcionarão das 11h às 22h. Na quarta-feira de cinzas (13), as lojas, cinema, praça de alimentação e Game Station ficarão abertos das 12h às 22h;

Aeroclube - As lojas estarão abertas da quinta à segunda (7-11), das 14h às 20h. Na terça, apenas o cinema e o estacionamento estarão abertos. As lojas voltarão a funcionar normalmente na quarta-feira de cinzas (13). Já as Lojas Americanas do shopping terão um funcionamento diferenciado, de quinta a sábado (7-9), funcionam das 9h às 21h; já na segunda e terça, das 9h às 18h;

Shopping Itaigara - Funciona normalmente na quinta (7) e na sexta-feira(8). No sábado (9), o shopping fica aberto das 09 às 15h. Domingo, segunda e terça, o Itaigara não funcionará, retomando suas atividades na quarta-feira (13), a partir das 12 horas;

Shopping Paseo - Na quinta (7) e sexta-feira (8), o centro de compras abre normalmente, das 9h às 21h. No sábado (9), as lojas e serviços de alimentação funcionarão das 9h às 15h, enquanto o cinema funcionará normalmente, de acordo com a programação do Circuito Saladearte. De domingo (10) a terça-feira (12), as lojas estarão fechadas, enquanto o cinema funciona normalmente e os serviços de alimentação abrem opcionalmente, das 12h às 20h;

Shopping Center Lapa - Na quinta-feira (7), o shopping funciona até às 18h. Na sexta(8), todas as operações ficarão abertas das 9h às 16h. Já entre os dias 9 (sábado) e 12 (terça-feira), o shopping estará fechado. As atividades serão retomadas na quarta-feira de cinzas (13), a partir das 12h. Em todos os dias, os cinemas funcionarão de acordo com o expediente do shopping;

Shopping Paralela - Nos dias 7 e 8 (quinta e sexta), as Lojas e a Praça de Alimentação do Shopping Paralela abrirão em horário normal, das 9h às 22h. No dia 09 (sábado), todo o shopping abrirá das 9h às 19h. Nos dias 10, 11 e 12 (domingo, segunda e terça) as lojas estarão fechadas e a Praça de Alimentação abrirá das 12h às 20h. No dia 13 (Quarta-feira de Cinzas) as lojas reabrem das 14h às 22h, e a Praça de Alimentação das 12h às 22h;

Shopping Barra - Na quinta-feira (07), o Barra estará aberto das 9h às 17h, incluindo lojas e Praça de Alimentação. Já na sexta-feira (8), o shopping fechará mais cedo e funcionará até as 15h, e no sábado (09), até as 14h. Nesses três dias, os restaurantes do Barra Gourmet -Alfredíssimo, Outback, Oliva, Tokai e Santo Pesce, localizados na área da expansão, no Piso L1, funcionarão até as 18h. No domingo, segunda e terça-feira (10,11,12), as lojas e Praça de Alimentação estarão fechadas. Já os restaurantes do Barra Gourmet funcionarão em horário especial, das 12h às 18h. Na quarta-feira de Cinzas (13), o shopping reabrirá às 12h, sendo que as lojas e Praça de Alimentação funcionarão até as 22h e o Barra Gourmet até as 23h;

Shopping Bela Vista - Nos dias 7 (quinta-feira) e 8 (sexta-feira) de fevereiro, o centro de compras funcionará em horário normal, das 9h às 22h. No sábado (9), as lojas ficam abertas das 9h às 19h. A praça de alimentação e o cinema funcionam normalmente. No domingo, segunda e terça-feira (10, 11 e 12), o cinema funcionará das 12h às 21h. Nestes dias, a praça de alimentação será opcional para os lojistas. Na quarta-feira de Cinzas todo o shopping volta a funcionar a partir das 12h até às 22h;

Shopping Piedade - Na quinta e sexta-feira (7 e 8), o empreendimento entre 9h e 18h. Do sábado à terça (9-12), o shopping não funcionará, voltando a abrir suas portas na quarta-feira de Cinzas (13), quando todas as lojas funcionarão das 12h às 21h.

| Supermercados |

Supermercado Extra: todas as lojas funcionam em horário normal - Extra da Vasco da Gama: 07h às 0h; Extra Hiper Rótula do Abacaxi: das 07h às 0h; Extra Hiper Paralela: 24h;

Bom Preço e Hiper Bompreço: As unidades do Bompreço e Hiper Bompreço na Bahia funcionam normalmente neste Carnaval. As unidades que ficam localizadas dentro de shopping irão seguir o horário de funcionamento do estabelecimento;

Supermercado G'Barbosa: As unidades funcionarão normalmente, exceto na segunda e terça (11 e 12). Iguatemi, Cabula e San Martin: segunda (7h às 21h) e terça (7h às 20h); Fazenda Grande, Pirajá e Brotas: segunda (7h às 18h) e terça (7h às 18h); Ogunjá: segunda (7h às 18h) e terça (7h às 14h);

Ferreira Costa - O local funciona normalmente na quinta e sexta-feira (7 e 8), das 8h às 20h30. No sábado (9), funcionará até às 14 horas. No domingo, segunda e terça-feira (10-12), a loja estará fechada e abrirá na quarta-feira (13), às 12h;

Perini - Entre os dias 07 (quinta-feira) e 12 (terça-feira) de fevereiro, as unidades da Perini funcionarão em horários especiais. A loja da Pituba abrirá de quinta (07) a sexta-feira (08), das 6h às 22h, e de sábado (09) a terça (12), das 7h às 22h. Já a unidade da Graça estará aberta na quinta e sexta, das 6h às 22h, e de sábado a terça, das 7h às 20h. A loja Master (Vasco da Gama) funcionará na quinta e sexta, das 6h às 22h, no sábado e segunda, das 7h às 22h, e no domingo e terça, das 7h às 14h. A unidade da Barra funcionará todos os dias das 7h às 20h. Na Quarta-feira de Cinzas (13), o funcionamento volta ao normal em todas as unidades, das 6h às 22h. As lojas localizadas nos shoppings Barra, Iguatemi e Paralela e no Salvador Shopping seguirão os horários de funcionamento dos respectivos estabelecimentos.

| Serviço|

SAC - Na quinta-feira (7), todos os pontos da rede funcionam normalmente, com exceção do SAC do Shopping Barra, em Salvador, onde o atendimento começará às 8h e será encerrado às 15h. Na sexta-feira (8), os postos funcionam das 7 às 13h. No sábado (9), funcionam apenas os postos SAC do Iguatemi, Paralela e Salvador Shopping. O atendimento vai das 9h às 14h. Do domingo (10) até a terça-feira (12) toda a rede deixará de operar. Na Quarta-feira de Cinzas (13), a rede abrirá do meio-dia às 17h, com exceção do SAC do Shopping Barra (12h às 18h), da Liberdade e de Periperi, que estarão fechados, e das unidades do Iguatemi, do Paralela e do Salvador Shopping (12h às 19h). Na quinta-feira (15) toda a rede volta a operar normalmente;

Comércio - O comércio varejista de rua funciona de acordo com a convenção entre lojistas e comerciários e o horário fica a critério dos donos de lojas. No shopping, as lojas seguem os horários estabelecidos pelo centro comercial;

Correios - A partir de sexta-feira (8) estarão fechadas as seguintes agências: ABI, Campo Grande, Manoel Barreto, Relógio de São Pedro, Sete de Setembro, Shopping Center Lapa, Vitória, Jardim Apipema. A partir de sábado (9) estarão fechadas as seguintes agências: Central Salvador, Sumaré, Pernambués, Largo da Lapinha, Ponto Alto, agência franqueada da Paz. De domingo à terça-feira (10-12), as agências próprias e terceirizadas da capital e do interior não funcionarão, exceto a Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, que funcionará em regime de plantão das 8h às 12h. Quarta-feira (13) estarão fechadas as seguintes agências: Sumaré, Agnelo Brito, Ponto Alto, Baixa de Quintas, CIA, Gomes Costa, Marques de Leão, Ondina, Relógio de São Pedro. As demais unidades próprias e terceirizadas, da capital e do interior, terão funcionamento normal, a partir das 12h;

Bancos - Os bancos não terão expediente na terça e quarta-feira (11 e 12). Nos demais dias funcionam normalmente;

Simm - Ainda não foi informado.

Sine Bahia - Na quinta-feira (07), os postos funcionam normalmente, com exceção do SAC do Shopping Barra, que encerrará suas atividades às 15h.Na sexta (8), abrem apenas as unidades de Cajazeiras, Pau da Lima, Pernambués e Comércio, das 7h às 13h. No sábado (9), funcionam os postos do Iguatemi, Paralela e Salvador Shopping, das 9h às 14h. De domingo até terça-feira (10-12), todas as unidades estarão fechadas. Na quarta (13), os postos reabrirão das 12h às 17h, com exceção dos SACs do Shopping Barra (12h às 18h), Iguatemi, Paralela e Salvador Shopping (12h às 19h). As unidades da Liberdade e de Periperi, não funcionarão. Na Quinta-feira (15) toda a rede volta a operar normalmente.

