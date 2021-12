Da Redação Confira as músicas mais pedidas para o Carnaval 2014

Faltando praticamente duas semanas para o início oficial do carnaval de Salvador, na quinta-feira, 27, o portal A TARDE fez uma seleção das músicas preferidas dos foliões. A relação indica as cinco candidatas a música da folia em 2014.

Montamos uma playlist com "Lepo Lepo", do Psirico, "Tempo de Alegria", de Ivete Sangalo, "Bilu Bilu", com Pablo,"Raiz de Todo Bem", de Saulo, e "Claudinha Bagunceira", com Claudia Leitte.

