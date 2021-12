Concurso Rei Momo 2014 está com inscrições abertas

As inscrições para a escolha do Rei Momo 2014 já estão abertas e podem ser feitas até o dia 24, na sede da TV Aratu (rua Pedro Gama, 31, Federação). A emissora oficial do Carnaval de Salvador é a responsável pelo concurso, que conta com o patrocínio do Shopping Center Lapa e da Prefeitura de Salvador este ano.



Para se inscrever, os candidatos devem ter idade superior a 18 anos, ensino médio completo e atender aos pré-requisitos para a seleção. Peso (candidatos devem pesar, no mínimo, 100 kg) e altura (no mínimo, 1,60 cm) estão entre itens mais importantes.



"Fui modelo fotográfico quando pesava 88 kg e hoje que peso 136 kg vou participar do concurso para Rei Momo como forma de denunciar o preconceito da sociedade com as pessoas obesas", disse o empresário Bruno Paixão, primeiro inscrito.



A escolha do Rei Momo 2014 será realizada por uma comissão composta por sete integrantes, entre eles artistas e representantes dos segmentos carnavalescos.

O prêmio ao vencedor será um cheque nominal no valor de R$ 15 mil, além de reinar durante os seis dias de folia.



A final da competição será no dia 21 de fevereiro, às 18h, em evento aberto ao público e transmitido ao vivo pela emissora de TV, do largo de Santo Antônio Além do Carmo, Centro Histórico. Mais informações, no site www.aratuonline.com. br/reimomo.

