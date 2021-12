Concurso da Rainha do Carnaval inscreve até sexta

Encerra nesta sexta-feira, 31, as inscrição para participar do concurso Rainha do Carnaval de Salvador.

Como prêmio, além de desfilar na festa, a vencedora irá levar para casa R$ 10 mil. O segundo e terceiro lugar da seleção irá eleger as princesas da festa baiana. As eleitas também serão premiadas com R$ 6 mil e R$ 4 mil, respectivamente.

As interessadas em participar do concurso devem acessar o site www.rainhadocarnavalsalvador.com.br, preencher a ficha de inscrição on line e, em seguida, pagar uma taxa de R$ 250.

Outra opção é imprimir a ficha e apresentá-la no ato da inscrição na loja Di Paula Estilista, no Rio Vermelho, onde deve ser paga a taxa.

Para ser uma candidata é preciso ter idade mínima de 18 anos, ter no mínimo 1,65 de altura, estar cursando ou ter o 2ª grau completo, apresentar atestado de escolaridade, cópia da carteira de identidade e entregar duas fotos: uma de rosto e outra em traje de banho.

As seletivas das candidatas está marcada para o dia 1º de fevereiro. O coquetel de apresentação para a imprensa será no dia 3, no restaurante BarTal. A final do concurso será no dia 14.

