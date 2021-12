Compra de abadás e serviços deve ser feita com atenção

Atrás do trio elétrico só não vai quem se descuidar na hora de comprar o abadá. Pontos de venda licenciados, formas de pagamento seguras e a qualidade do serviço prestado são os principais itens aos quais os consumidores devem ficar atentos para garantir seus direitos e curtir o carnaval em segurança.



No carnaval de 2011, o estudante Iago Ribeiro, 21, enfrentou uma situação que não esperava. "Teve uma briga entre o pessoal do bloco, pessoas da "pipoca" e cordeiros. Os seguranças não fizeram nada, e quem tentava se afastar da confusão corria o risco de levar lata de cerveja na cara", contou.



O superintendente do Procon, Ricardo Maurício Soares, afirma que, quando o serviço prestado não corresponder ao oferecido pela empresa, o consumidor pode recorrer mesmo depois da semana da festa.



"Além de registrar a queixa no órgão, é possível exigir reparação junto ao Juizado Especial, por danos morais", explica Soares. O valor da indenização depende do julgamento.



Venda informal



A venda de abadás por cambistas é uma prática ilegal e sujeita o consumidor a adquirir um produto falsificado. "Em negociações informais o Procon não tem como atuar em favor de pessoas lesadas", afirma Soares.



A engenheira civil Daniela Vianez, 29, contou que já teve problemas com cambistas. "Ele me vendeu a camisa do dia errado, e não queria devolver o dinheiro. Ameacei chamar a polícia", diz.



Ricardo Maurício Soares orienta que, para evitar situações como a de Daniela, a compra dos abadás deve ser feita somente em lojas autorizadas, mas alerta para as vendas pela internet.



"O consumidor deve imprimir o comprovante de pagamento e a página com as informações sobre entrega dos lotes", diz o superintendente do Procon.



Caso o consumidor adquira um produto online e ele esteja esgotado na loja física, é possível solicitar a restituição do valor, ou a troca por outro produto de preço equivalente, em posse dos documentos impressos.



Os consumidores também devem ficar atentos às vendas casadas. A prática foi vetada pelo Ministério Público da Bahia em 2006 e fere o Código de Defesa do Consumidor.

"Continuamos atentos à conduta das lojas. O consumidor que encontrar essa irregularidade deve denunciar ao Procon e ao Ministério", afirma Olímpio Campinho, promotor de justiça.

