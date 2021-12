Começa venda de ingressos para arquibancadas do Carnaval

Começam a ser vendidos, nesta terça-feira, 25, os ingressos para as arquibancadas do carnaval no Circuito Osmar (Campo Grande). Os interessados podem adquirir as entradas, que custam entre R$ 30 e R$ 60, nos pontos de venda da Ticktmix dos shoppings Salvador, Iguatemi, Barra e Paralela.

As arquibancadas estão localizadas no entorno da Praça Dois de Julho desde o início do desfile até a entrada da passarela Nelson Maleiro. Espaços exclusivos foram criados para quem estiver no local, como banheiros, bares e lanchonetes.

Os preços das entradas variam de acordo com o dia. Quinta e sexta-feira, 27 e 28, custam R$ 30. Já no sábado, 1º, domingo, 2, segunda, 3, e terça, 4, o valor cobrado será de R$ 60. Cada pessoa terá direito a comprar dois ingressos por CPF.

