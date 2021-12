Comcar divulga tema do Carnaval de Salvador de 2014

"Carnaval de Salvador é Diferente" foi o tema escolhido e aprovado pelo Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) para a festa de Momo do próximo ano. A temática - que foi divulgada inicialmente pelo vereador Claudio Tinoco em seu perfil no Twitter - foi confirmada por Pedro Costa, presidente do Comcar, ao Portal A TARDE.

>> A TARDE quer saber: Carnaval de Salvador é diferente em quê? Opine!

Segundo ele, a ideia do tema é exaltar os elementos que tornam a folia da capital baiana diferente das demais festas dedicadas a Momo pelo país. "Foi uma escolha feliz, uma vez que podemos mostrar o que o Carnaval de Salvador tem de melhor e os elementos culturais que ele congrega durante a festa", afirmou ele.

Para mostrar o uso do termo "diferente" para destacar a festa baiana, Costa exemplifica: "Podemos usar o slogan 'O Ilê Aiyê, o mais belo dos belos... O Carnaval de Salvador é Diferente', dentre outros elementos da nossa cultura, nas peças publicitárias para ressaltar a singularidade do nosso Carnaval".

O presidente do Comcar ainda afirma que o Carnaval baiano é marcado pela "produção cultural e pela diversidade". "Isso encanta a todos: de baianos a turistas. A nossa diversidade não está só na música, está nossa expressão cultura miscigenada, com mistura do índio, do negro, do branco, o que torna nossa festa diferente", disse.

"Carnaval de Salvador é Diferente" será o tema do Carnaval de 2014, que acaba de ser aprovado em reunião do Comcar, na CMS. — Claudio Tinoco (@claudiotinoco) 25 novembro 2013

Apesar da confirmação do tema pelo conselho do Carnaval, a assessoria de comunicação da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura de Salvador não quis comentar sobre o assunto. Segundo o órgão, a temática da festa só será divulgada oficialmente neste quarta, 27, quando a programação do Carnaval será apresentada pelo prefeito ACM Neto.

