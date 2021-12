Com visual hippie Claudia Leitte puxa o bloco Cocobambu

O bloco Cocobambu, puxado por Claudia Leitte, está contagiando os fãs que curtem o segundo dia de Carnaval no circuito Dodô, na Barra. Com um visual Hippie chic, inspirado na década de 70, a cantora emplaca o hit 'Largadinho', que é uma das apostas para o hit do Carnaval.

No repertório ainda estão sucessos da época em que Claudia participava da banda Babado Novo, como Canudinho e sucessos da MPB, que ganharam uma nova roupagem para o axé, como Taj Mahal, de Jorge Ben Jor.

