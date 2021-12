Com o tema Mosqueteiras, As Muquiranas agitam o Campo Grande

Em clima de descontração e irreverência, o bloco As Muquiranas animou os foliões no circuito Osmar (Campo Grande) na tarde deste sábado, 01. Para o Carnaval desse ano, o tema do bloco é "As Mosqueteiras" e a fantasia foi a última criação do estilista baiano Di Paula, que morreu no início do mês passado após sofrer um ataque cardíaco.

Como acontece todos os anos, no desfile de ontem milhares de homens travestidos de mosqueteiras atiram jatos de água com pistolas plásticas para todos os lados e fazem a festa dos foliões.

As Muquiranas foram puxadas pelo swing do Harmonia do Samba. O cantor Xanddy, que comemora 20 anos de carreira do Harmonia, voltou ao bloco depois de um ano. "Nossa relação com As Muquiranas é intensa, essa característica deles de brincar e se divertir traduz um pouco da essência do Carnaval", diz o cantor, que decidiu se vestir de mosqueteiro "para colocar ordem na casa, porque eles são demais".

Para animar as 2.500 mosqueterias que desfilaram no bloco, Xanddy preparou um repertório repleto de sucessos, como "Paradinha", "Agachadinho", "Vem Neném" e "Comando, Comando". "Esse carnaval é especial para nós, pois também faz parte da comemoração de 20 anos do Harmonia", afirmou Xanddy.

As Muquiranas voltam ao circuito Osmar na próxima segunda-feira, com Psirico. Na terça-feira, a banda Parangolé arrasta o bloco no Campo Grande.

Trajando saia, blusa e capa, além de braceletes, espada e um chapéu com pena de avestruz, as mosqueteiras não se importaram nem um pouco com a chuva e espalharam alegria pelo circuito Osmar.

"Aqui não é lugar de briga ou confusão, mas sim de alegria, de molequeira. Carnaval é felicidade, e é isso que tentamos fazer aqui", disse o segurança Carlos Lopes, 50, que sai há 14 anos no bloco.

Crianças

Em meio aos homens travestidos, houve ainda aqueles que levassem seus filhos pequenos para a folia, como o funcionário público Ernando Santana, 38, que fantasiou o pequeno Ernando Filho, de apenas dois anos, de "mosqueteira mirim". "Quero que ele aprenda desde cedo o espírito do Carnaval, que é de paz e alegria", disse.

Ernando aproveitou para prestar uma homenagem ao estilista Di Paula. "Ele faz parte da história desse bloco. Suas fantasias fizeram a alegria de muita gente. Seremos eternamente gratos", afirmou.

O motorista Jaguaracy Brasil, 53, que desfila há dois anos nas Muquiranas, contou que não "simpatizava" com o bloco, mas que o convite do compadre para participar no ano passado o fez mudar de ideia. "Aqui, quase todos se conhecem. É um clima de amizade que se espalha pelo circuito", relatou.

