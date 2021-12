Com mudanças, Bloquinho da Barra dá início ao Carnaval

O Bloquinho da Barra vai trazer mudanças para o desfile que acontece nesta quarta-feira, 6, pelas ruas do bairro símbolo de Salvador. Diferente dos anos anteriores, quando os foliões associados e a pipoca seguiam o charangão e o cantor Jau pelas ruas da Barra, neste edição da festa o show será exclusivo para os associados do bloco.

De acordo com a produção do evento, os foliões se concentram na ladeira da Barra a partir das 20h e seguem o desfile acompanhados do charangão até o Barra Hall, onde o cantor Jau se apresenta em uma festa fechada.

A festa do Bloquinho vai contar ainda com o som do DJ Nenga e serviço open bar de vodka, cerveja, whisky, água e refrigerante. os ingressos custam R$ 150,00 e podem ser adquiridos na sede do Grupo Notável, na Pituba.

