Com Caio Castro e famosos, Alinne Rosa se despede do Cheiro

A cantora Alinne Rosa se apresentou ao lado de vários famosos, entre eles o ator Caio Castro, em sua despedida da Banda Cheiro de Amor no Circuito Dodô (Barra-Ondina), na tarde desta terça-feira, 4, último dia de Carnaval.

Além de Caio, a ex-BBB Letícia, Bernardo Mesquita e Antonia Fontenelle também seguiram com Aline, que aproveitou a oportunidade para agradecer a todos que a ajudaram durante os 10 anos em que ficou na banda.

"Tô saindo com o coração de cheio de amor", disse a cantora, que está vestida em homenagem ao futebol, com uma jaqueta nas cores na bandeira do Brasil e um shortinho azul brilhante.

Aline, que nasceu na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, estava na banda desde 2003. Depois do Carnaval, parte para nova jornada em carreira solo.

A saída do Cheiro foi anunciada desde o final do ano passado. Quem assumirá a banda será a cantora Vina Calmon.

