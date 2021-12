Com Bell Marques, Camaleão inicia vendas para 2015

Conforme a coluna Chame Gente, de A TARDE, adiantou, o bloco Camaleão será puxado por Bell Marques, em carreira solo, no Carnaval de 2015 e os abadás já estão à venda.

Os abadás estão disponíveis para compra no site da Central do Carnaval, que sempre vendeu dos produtos do Chiclete com Banana.

Os valores são R$ 890 para desfilar no domingo de Carnaval, R$ 840 na segunda, e R$ 790 na terça. Há também a opção de comprar o pacote com todos os dias de desfile por R$ 2.415.

A novidade para o próximo ano é que ele irá desfilar mais um dia no Circuito Dodô (Barra-Ondina) - domingo e segunda de Carnaval. A terça-feira ainda não foi definida.

O bloco Vumbora, que estreou nesta terça-feira, 4, na Barra, também terá o ex-chicleteiro como atração.

O Carnaval de 2015 acontece de 12 a 17 de fevereiro.

