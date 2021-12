Claudinha faz promoção de bloco em site de compra coletiva

Com o intuito de alavancar o Bloco Largadinho, Claudia Leitte resolveu fazer uma promoção no site de compra coletiva Groupon Salvador. O desconto do abadá é de 50% - de R$ 600 por R$ 300 -, e o folião ainda pode parcelar no cartão de crédito, sem juros.

Cada pessoa pode comprar até seis abadás. A promoção se encerra nesta quarta-feira, 8. Em 12 da promoção, apenas 10 pessoas compraram as camisas para o bloco.

A troca do cupom pela fantasia deve ser feita no stand de troca do Shopping Barra (2º piso) até dia 1º de março, de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingo, das 14h às 21h.

Claudia Leitte desfila com o Bloco Largadinho no dia 2 de março, domingo de Carnaval, a partir das 15 horas, no Circuito Osmar (Campo Grande).

