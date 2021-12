Claudia Leitte vai puxar mais um dia de Largadinho

O novo bloco de Claudia Leitte, o Largadinho, vai desfilar três dias no circuito Barra-Ondina. Previsto inicialmente apenas para domingo e segunda, o bloco vai sair também na terça. Com isso, Claudia Leitte está garantida nos cinco dias de folia.

Na sexta, ela puxa o CocoBambu, no sábado, interage com os fãs no seu hotel temático, o Mercure Boulevard, projeto voltado especialmente para eles e a noite marca presença em seu camarote no Atlantic Tower. E domingo, segunda e terça vai puxar o Largadinho no circuito Barra-Ondina.

Os abadás podem ser adquiridos na loja da Axé Mix, localizada no terceiro piso do Shopping Iguatemi, em Salvador, ou através do site www.axemix.com.br. O "Largadinho" desfilará no circuito Barra/Ondina, domingo, segunda e terça de Carnaval, com o trio "Transformer", que está de volta com toda sua beleza, grandiosidade e tecnologia, sob comando de Claudia Leitte.

