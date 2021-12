Claudia Leitte terá novo bloco e hotel temático no Carnaval

A cantora Claudia Leitte terá um Carnaval cheio de novidades. Na segunda e terça-feira da folia, o novo bloco da cantora, o Largadinho - título de nova canção da cantora - vai animar o circuito Barra-Ondina. E os fãs que vem de outros estados poderão se hospedar no Hotel Claudia Leitte.

O hotel temático da artista será o Mercure Boulevard, localizado na avenida Tancredo Neves, com 262 apartamentos. Claudia Leitte vai visitar o hotel no sábado de Carnaval e sortear prêmios entre os hóspedes. O pacote de cinco noites dá direito a um dia de abadá para o bloco Largadinho (na segunda-feira ou terça-feira) e um dia super VIP no Camarotte Claudia Leitte (sexta, sábado ou terça). Os preços vão de 6 parcelas de R$ 411 (preço por pessoa em apto triplo) a 6 parcelas de R$ 499 (preço por pessoa em apto duplo).

