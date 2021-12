Cláudia Leitte revela novidades para o Carnaval 2014

A cantora Cláudia Leitte contou, neste sábado, 21, em coletiva no Hotel Pestana (Rio Vermelho), as novidades para o Carnaval 2014. Além de madrinha do Camarote da Brahma, que ocupará a frente do Barravento, Claudinha terá um hotel temático e vai puxar dois blocos durante a folia de momo.

Cláudia Leitte ainda revelou as atrações que estarão presentes no camarote, entre elas Fernanda Abreu, Ivo Meireles, Simoninha, Péricles e a Princesa Paola de Orleans e Bragança. Serão duas apresentações por noite. A cantora estreia o espaço na quinta-feira, 27 de fevereiro.

Ela também estará à frente do CocoBambu, na sexta de Carnaval, e do seu bloco, Largadinho, no sábado, domingo e segunda. Apenas no quarto dia de folia (domingo), o desfile ocorre no Circuito Osmar (Campo Grande). No último dia (terça-feira), ela comandará a pool-party, no Hotel Pestana, que será realizada apenas para hóspedes.

