Claudia Leitte recebe fenômeno do funk ostentação

MC Guimê, um dos principais nomes do funk ostentação, estará em Salvador na próxima sexta-feira, 28, para participar do trio elétrico de Claudia Leitte no Carnaval. Os clipes de Guimê já foram vistos por mais de 200 milhões de pessoas no canal oficial dele no Youtube.

Ele vai participar do bloco Coco Bambu e vai circular pela cidade fazendo promoção do funk ostentação.

