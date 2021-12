Claudia Leitte e Ivete Sangalo escalam convidados vips

A um dia do início oficial do Carnaval de Salvador, as cantoras Ivete Sangalo e Claudia Leitte apresentam alguns dos seus convidados para dividir os vocais na festa de Momo.

A baiana de Juazeiro chamou ninguém menos que os cantores Seu Jorge, Ludmillah Anjos e Vanessa da Mata para estar com ela no trio.

O primeiro se apresentará no domingo. Ludmillah, ex-participante do The Voice Brasil, estará na segunda. Já Vanessa, no sábado, primeiro dia de desfile de Ivete na Barra-Ondina.

Claudia Leitte, por sua vez, convocou outros nomes de peso, como o cantor sertanejo Michel Teló, do sucesso Ai, Se Eu Te Pego. Esta canção será cantada no trio da carioca-baiana no sábado.

Outro que estará por lá, no mesmo dia, é o cantor Rogério Flausino, da Jota Quest. Ele volta a Salvador após a polêmica que se envolveu ao dizer que os baianos não gostam de trabalhar, no Festival Circuito Banco do Brasil, em agosto do ano passado.

MC Guimê, fenômeno do funk ostentação, é outro confirmado com Claudia na sexta de Momo. Ele e os demais irão desfilar na Barra-Ondina.

O criador da Zumba, o colombiano Beto Perez, também estará com Claudia no trio e na estreia dela no camarote Brahma, nesta sexta-feira.

A Zumba é um estilo que reúne diversos ritmos com coreografias divertidas e tem Claudia como embaixadora.

