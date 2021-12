Claudia Leitte comanda ensaio após fim do The Voice Brasil

O primeiro ensaio de verão da cantora Claudia Leitte levou um ótimo público para o Alto do Andú, na Paralela. Este foi o primeiro show depois do fim do programa The Voice Brasil, no qual ela foi uma das "técnicas" ao lado de Lulu Santos, Daniel e Carlinhos Brown, que participou da festa nesta quarta-feira, 19, e cantou Repente Negalora, canção que compôs especialmente para a cantora.

A festa também contou com as participações de Saulo Fernandes, que está deixando a Banda Eva após o Carnaval, e Tuca Fernandes, amigo de Claudia Leitte desde os 13 anos. "Fiquei muito feliz de ter sido lembrado do primeiro ensaio dela em Salvador. Participei também da festa do Bloco Largadinho no Barra Music, no Rio. Foi muito bacana!", contou. A banda Harmonia do Samba fechou a noite.

