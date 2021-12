Circuito Osmar é palco de emoção e mistura de ritmos

O terceiro dia de Carnaval no Circuito Osmar (Campo Grande-Sé), no sábado, 9, ficou marcado pela mistura de antigos e novos artistas, de velhos e recentes sucessos. Nas mesmas ruas que desfilaram blocos como Algodão Doce, comandado por Carla Perez, passaram artistas como Armandinho e Nelson Rufino.

Como já é tradicional, o bloco "As Muquiranas", comandado pela banda Saiddy Bamba, animou o trajeto com homens vestidos de Afrodite (a deusa do amor). As beldades, "armadas" com pistolas de água, mostraram porque o bloco conquistou a fama de ser o mais irreverente do carnaval da Bahia.

Além de alegria, o dia de festas no Campo Grande também foi marcado por muito emoção. Com uma música emblemática, intitulada como "A Volta", Tatau marcou o retorno ao Carnaval de Salvador à frente da banda Araketu, de onde ficou distante por quase cinco anos em carreira solo.

Marcando a tradição do percurso do Campo Grande, Armandinho levou música clássica, afoxé, batuque e outros ritmos para circuito Osmar (Campo Grande). Comemorando os 70 anos da guitarra baiana, Armandinho animou o percurso em um trio sem cordas.

Na madrugada dste domingo, 10, o Ilê Aiyê tomou conta do Campo Grande, com desfile em homenagem a Guiné Equatorial. Logo no início do percurso, os integrantes do mais "belo dos belos" soltaram cerca de 10 pombas brancas, sendo que dois deles pousaram no dorso da Deusa do Ébano, Daiana dos Santos Ribeiro, de 30 anos.

Além das vestimentas, acessórios e danças, a presença de algumas celebridades atraiu ainda mais atenção ao bloco afro. A apresentadora Regina Casé, a atriz Fernanda Paes Leme e a modelo Lea T. estavam entre as celebridades que seguiram com o bloco.

Neste domingo, 10, o campo Grande terá Ivete Sangalo no Carnaval, no bloco Coruja, além da banda Eva. Confira aqui a programação completa do Circuito Osmar.

