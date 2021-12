Circuito Osmar é marcado por despedidas e mistura de ritmos

Despedidas, visita internacional, mistura de ritmos e muita alegria. Essas foram características que marcaram o último dia de desfiles de trios no circuito Osmar (Campo Grande), na terça-feira, 12, em Salvador. Em sua última apresentação à frente da banda Eva, Saulo despediu-se puxando o trio sem cordas até a Praça Castro Alves.

Com faixas e cartazes saudando o cantor, milhares de fãs fizeram o percurso do circuito, que durou cerca de três horas. Na Praça Castro Alves, o artista encontrou Moraes Moreira e Davi Moraes. No repertório, músicas dos antigos carnavais. A passagem de Saulo pelo Campo Grande foi marcada pela emoção. O cantor chorou bastante com o coro da música "Só Você e Eu", feito pelos fãs: Quando o meu Eva passar/ E a avenida te receber/ Meu fevereiro vai ser tão lindo/ Só eu e você.

Além da despedida de Saulo Fernandes, o circuito Campo Grande recebeu artistas internacionais. Além do cineasta Spike Lee, a atriz Tichina Arnold, da série "Todo Mundo Odeia o Chris" (atualmente exibida da TV Record), também curtiu a folia em terras soteropolitanas. Tichina subiu no trio do Olodum, vestida com a roupa do bloco, acompanhando o início do trajeto ao lado dos cantores da banda.

Em inglês, a atriz saudou o público presente: "É a minha primeira vez no Carnaval de Salvador. Espero que vocês estejam se divertindo também!". O bloco Olodum tem como tema este ano "Samba, futebol, Alegria: Raízes do Brasil".

Diversão - Mais tradicional bloco de travestidos do Carnaval de Salvador, o bloco "As Muquiranas" veio para o Campo Grande comandado pela banda Parangolé. Vestido como Afrodite, o vocalista Léo Santana desceu do trio e foi até a pista para dançar junto com os associados do bloco, cantando alguns dos seus sucessos como "Negro Lindo" e " Tchubirabiron".

A banda Chiclete com Banana também arrastou multidão no Campo Grande. Dono de dezenas de sucessos em sua carreira, Bell Marques cantou múscias como "Cabelo Duro", "É Mega", "Diga que Valeu", "Chicleteiro Eu, chicleteira Ela", "Eu Quero Esse Amor", "Menina, Me Dá Seu Amor" e "Aê Aê do Amor" . Perto da saída do início do circuito, Bell ainda convidou os seus filhos Pipo e Rafa para tocar uma música de sua banda, a Oito7Nove4.

Como não poderia ser diferente, o último dia de Ivete no Circuito Osmar, no Carnaval 2013, foi marcado pela irreverência e mistura de ritmos. A cantora brindou os foliões - e a imprensa presente no início do circuito Osmar (Campo Grande) - com a participação especial do cantor de arrocha Pablo, com quem dividiu os vocais na canção "Jogo Sedução", do repertório de Pablo.

Vestindo um vestido quase transparente na parte de baixo, apenas com um collant cor da pele por baixo, Ivete também tocou alguns dos seus principais sucessos, como "Dançando", sua aposta para o Carnaval 2013, "Arerê", "Dalila" e outros dois covers: "País Tropical", de Jorge Ben, e "Gangnam Style", do sul-coreano Psy.

