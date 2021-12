Cinco microtrios encerram Carnaval pipoca nesta terça

O folião pipoca poderá curtir cinco microtrios no último dia do Carnaval de Salvador, nesta terça, 4. Na Barra, as opções são Tuk Tuk Sonoro e o MicroTrio 2014, a partir das 14h.

Quem comanda o Tuk Tuk Sonoro é a cantora Sylvia Patrícia, que apresentará repertório especial, composto por marchinhas, músicas de carnaval dos anos 1980, rocks e versões carnavalescas de alguns de seus sucessos, como "Sua mãe, uma TV e um gato", que virou frevo.

Já o MicroTrio 2014 é comandado, desde 1996, pelo baterista Ivan Uol e também composto pela banda CinhoDamatta (voz e violão), Ivan Bastos (baixo e vocal) e Sérgio Albuquerque (guitarra baiana).

No mesmo dia, às 16h, é a vez do projeto 100 Anos de Dodô desfilar no circuito Batatinha (Pelourinho). Comemorando o centenário do nascimento de Dodô, inventor do Trio Elétrico e do Pau Elétrico, instrumento que inspirou à guitarra baiana, o projeto vai apresentar músicas que fizeram sucesso na voz de André Macedo, Moraes Moreira e Luis Caldas, além de canções de antigos carnavais.

Já no Campo Grande quem faz a festa é o microtrio Peu Meurray & Coletivo Gente Boa se Atrai na Rural Musical, às 17h. O repertório traz uma seleção de marchinhas, afoxés, frevos e clássicos da música popular brasileira.

Os foliões ainda podem optar pelo Rixô Elétrico, que vai desfilar em Periperi, a partir das 20h. Idealizado há quatro anos pelo compositor, guitarrista e bandolinista baiano Fred Menendez, o microtrio promete um repertório marcado por muito frevo, axé e lambada.

Os projetos são apoiados pela Secretaria de Cultura do Estado, através do Carnaval Pipoca. A programação completa do Carnaval da Cultura está disponível nos sites www.cultura.ba.gov.br e carnaval.bahia.com.br.

